Pokale mal anders : Trophäen aus Stahl und Eichenholz

Wenn das keine gelungene Alternative zum Standard-Pokal ist: So sehen die Trophäen für die Auszeichnungen bei der zehnten Auflage der ADAC-Oldtimertage Anfang Oktober aus. Foto: Axel Künkeler

SAARLOUIS Bei den 10. Saarländischen ADAC-Oldtimertagen hat sich der Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen. Die alternativen zu Pokalen haben regionalen Bezug und bestehen aus nachhaltigen Materialien.

„Wir wollten zum Jubiläum mal etwas anderes machen“, erklären der WFUS-Geschäftsführer Jürgen Pohl und der ADAC-Oldtimer-Beauftragte Rainer Bastuck bei deren Präsentation. So entstand die Idee, Sieg-Trophäen mit einem regional-historischen Bezug zum Kreis Saarlouis zu verleihen. Schnell hatten die beiden in Armin Hans und Rolf Theisen Verbündete gefunden. Der Betriebsleiter der Stahlwerke Bous und der Geschäftsführer einer Saarlouiser Ladenbau-Firma waren ebenfalls begeistert: „Da kann man was draus machen.“