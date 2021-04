Aktuelle Corona-Zahlen im Kreis Saarlouis : Siebe-Tage-Inzidenz steigt auf 155,08

Kreis Saarlouis 155,08: So hoch war die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag im Kreis Saarlouis. Dem Kreis zufolge haben sich 44 Menschen neu mit Covid-19 infiziert, die meisten kommen aus Saarlouis (10), Schmelz (8) und Saarwellingen (5).

Die Zahl der Todesfälle insgesamt blieb bei 144. An diesen Schulen und Kitas wurde je eine Person positiv getestet: Gemeinschaftsschule in den Fliesen Saarlouis, Lothar-Kahn-Schule Rehlingen-Siersburg, Theeltalschule Lebach, BBZ Lebach, Caritas Kinderhort Lebach. Drei positive Tests gab es in der Kita St. Josef Schmelz. Für insgesamt 97 Menschen wurde Quarantäne ausgesprochen.