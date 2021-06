Pandemie im Landkreis Saarlouis : Acht neue Corona-Fälle am Samstag

Saarlouis Die aktuellen Zahlen aus dem Landkreis Saarlouis.

(up) Acht neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis am Samstag registriert. Demnach wurden Infektionen aus Schwalbach (3), Lebach (2) und Dillingen, Rehlingen-Siersburg und Saarwellingen (je ein Fall) gemeldet.

87 aktive Fälle gab es am Samstag, die meisten in Schwalbach (24), Dillingen (19) und Lebach (15). Als genesen galten 8290 Menschen (plus 4). 151 Menschen sind im Landkreis Saarlouis an oder mit Covid-19 verstorben.