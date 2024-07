Saarlouis Schüler des KBBZ Saarlouis machen Abschluss

Wie vielerorts im Kreis Saarlouis haben auch die Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule und der Berufsfachschule und am KBBZ Saarlouis ihre Abschlüsse in der Tasche. Die Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule Wirtschaft am KBBZ Saarlouis: David Aawar, Bassam Ahmed, Marco Ahr, Inan Ak, Hasan Barakat, Emely Bertram, Maxim Angelo Bertrand, Chantal Joséphine Bourger, Niklas Busche, Flavio Caramanno, Haurah Damen, Angelina Denerz, Matthias Deutsch, Malek Ali Dimachkie, Mamad Esmail, Maurice Gard, Jan-Luca Geber, Maximilian Moritz Gemballa, Josephine Groß, Beata György, Alessia Haan, Justin Dietmar Harz, Sara Thermutis Hobein, Leonard Huffer, Christian Imhof, David Jochem, Felix Lennie Kissel, Roulaf Koro, Jasmin La, Niklas Luca Laufenberg, Celine Jessica Lehnert, Johanna Maria Margareta Leinenbach, Tristan Ley, Séverine Luxenburger, Finn Martens, Jonas Andreas Martin, Al Mouthana Matar, Hammam Matar, Viktoriya Mihaylova, Zeinab Omeis, Pavneet Kaur Padda, Mandy Elaine Pira, Alexander Robert, Leslie-Ann Rohr, Hamza Kevin Sadrija, Shiar Safar, Sophie Saizew, Haidar Saleh, Julie Marie Schnur, Jason Schröder, Nathan Schumacher, Mandy Antonietta Slonina, Mario Taglialegami, Eda Ülger, Nikolai Vassiliev, Marvin Weiler, Manuel Julian Werny, Yannis Konstantin Weyer, Dayros Yalak, Berfin Yesilmen, Perihan Yasemin, Yildiz Taha Eren Yildiz und Engi Yousef.