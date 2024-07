Am BBZ Lebach haben die Abiturientinnen und Abiturienten der gymnasialen Oberstufe ihre Abschlüsse in der Tasche. Wir zeigen die Schülerinnen und Schüler mit der Allgemeinen Hochschulreife des gymnasialen Oberstufenverbundes Eppelborn, Lebach und Schmelz am BBZ Lebach im Bild, und hier sind ihre Namen: Ejdar Acar, Eray Albayrak, Abdarrahman Alsamir, Jiyan Amir, Benjamin Brandt, Alisa Katharina Buchheit, Ceyda Bülcan, Kevin Charoloy, Lara Delestowicz, Elisa-Marie Dennemark, Julian Endres, Kira Fey, Dominic David Florenz, Lara-Zoé Gebel, Simon Heggemann, Elli Heinz, Sarah Kallenborn, Nicolas Tomasz Kaschubowski, Hannes Kiefer, Mathias Theo Klauck, Leonie Klein, Justin Kuhn, David Kunz, Charlize Michele Mason, Tatjana Barbara Matedi, Mircea-Gabriel-Stefan Moraru, Cedric Müller, Lara Müller, Luca-Phil Neu, Yana Nina Poplawski, Lisa Rothenbusch, Paula Schmidt, Riccardo Alois Schmitt, Dennis Spieß, Nick Sträßer, Nick Thoma, Julian Benjamin Valentin, Ayman Roya Virk und Finia Rosalie Werner.