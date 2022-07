Lebach An der Lebacher Theeltalschule haben sechs Schüler ihr Abitur gemacht.

Vier von ihnen haben – nach wie vor als Schüler der Theeltalschule – jetzt ihr Reifezeugnis erhalten, und zwei ehemalige Theeltalschüler sind nach erfolgreichem Übergang in die gymnasiale Oberstufe in den Wirtschafts- beziehungsweise Gesundheitszweig gewechselt und gelangten so zum Abitur.