Gymnasium am Stadtgarten Saarlouis : Prüfungen der anderen Art am SGS

Saarlouis Abschluss am Gymnasium am Stadtgarten Saarlouis: Abiturientin Lea Wilkin beschreibt, wie er war.

Wie alles in diesem Jahr hat die Covid-19-Pandemie auch Auswirkungen auf uns SchülerInnen genommen, ganz besonders auf die, die dieses Jahr ihre „Allgemeine Hochschulreife“ absolviert haben. Nach Prüfungen der anderen Art und der Erkenntnis, dass unser lang ersehnter Abiturball nicht stattfinden wird, kamen dann auch schon die ersten Fragen auf, wie denn nun die Zeugnisübergabe stattfinden wird. Eine emotionslose und wenig feierliche Übergabe der Zeugnisse im Büro der Direktorin und dazu noch einzeln kam für unsere Schulleiterin Sabine Blatt nicht in Frage. Sie wollte uns den Abschluss, den sich alle verdient hatten, gemäß der Corona-Auflagen ermöglichen und entwickelte erste Entwürfe.

Schnell entstand eine Gruppe von Schülern, Elternvertretern, Lehrern und der Schulleitung, die eifrig alle möglichen Variationen der Feier durchgingen. Freude kam auf, als wir feststellen konnten, dass eine Abiturfeier der Schüler mit ihren Eltern und Geschwistern möglich ist. Die sechs Tutorkurse wurden in drei Gruppen mit je zwei Kursen aufgeteilt und konnten so mit 1,5 Metern Sicherheitsabstand in der schuleigenen Aula ihre Zeugnisse empfangen. Die Angehörigen konnten, nach einer Ausarbeitung von Raumplänen, die sowohl Raumgröße und dazugehörige Personenanzahl als auch Wegepläne umfassten, in parallel gelegenen Räumen sitzen und durch die grandiose Hilfe der IT-Profis Volker Schmidt und Jonny Bourgeois das Geschehen in der Aula über eine Live-Übertragung verfolgen. Für uns Abiturienten war es ein gutes Gefühl zu wissen, dass unsere Eltern und Geschwister diesen Abschnitt unseres Lebens, wenn auch virtuell, mitverfolgen konnten.