Zahlen vom Wochenende : 943 weitere Corona-Infektionen und ein Todesfall im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Ein weiterer Mensch aus dem Kreis Saarlouis ist gestorben, während er an Corona erkrankt war. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 220.

Weiterhin sind im Landkreis am Wochenende 943 neue Infektionen registriert worden – 624 am Samstag, 319 am Sonntag. Als genesen gelten seit Samstag 624 weitere Menschen, 764 sind am Sonntag hinzugekommen.