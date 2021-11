Zahlen von Donnerstag : 89 neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Erneut sind im Landkreis Saarlouis einige Corona-Infektionen registriert worden. Auch in mehreren Schulen im Kreis wurden Fälle nachgewiesen.

Zudem hat das Saarlouiser Gesundheitsamt 89 neue Corona-Fälle gemeldet. 20 wurden in der Stadt Lebach gezählt, 13 in der Gemeinde Schwalbach, zehn in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg, neun in der Kreisstadt Saarlouis, sieben in der Gemeinde Überherrn, sechs in der Gemeinde Wallerfangen, fünf in der Stadt Dillingen und in der Gemeinde Wadgassen, jeweils vier in den Gemeinden Ensdorf und Nalbach und je drei in den Gemeinden Saarwellingen und Schmelz.

Somit stieg die Zahl der bisher bestätigten Fälle auf 10 859. Als genesen galten 10 119. Akut infiziert sind derzeit 576 Menschen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: 112 in Saarlouis, 67 in Lebach, 49 in Schmelz, 47 in Schwalbach, 45 in Wadgassen, 43 in Saarwellingen, 42 in Rehlingen-Siersburg, 38 in Dillingen, 36 in Überherrn, 35 in Wallerfangen, 27 in Nalbach, 23 in Ensdorf und elf in Bous. Ein Fall ist nach Mitteilung des Kreises noch in der Ermittlung. Die 7-Tage-Inzidenz kletterte am Donnerstag auf 203,5.