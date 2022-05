Zahlen von Donnerstag : 87 Neuinfektion mit Corona im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Saarlouis ist weiter gesunken. Wie der Landkreis mitteilt, lag der Wert am Donnerstag bei 328,80. Am Mittwoch hatte der Wert 359,78 betragen.

Somit sind derzeit 751 Menschen im Landkreis nachweislich mit Corona infiziert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: 133 Betroffene leben in Saarlouis, 121 in Lebach, 88 in Dillingen, 68 in Schmelz, 66 in Rehlingen-Siersburg, 54 in Schwalbach, 48 in Wadgassen, 46 in Saarwellingen, 44 in Nalbach, 26 in Wallerfangen, 25 in Überherrn, 20 in Bous und zwölf in Ensdorf.