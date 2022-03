Zahlen von Donnerstag : Ein neuer Todesfall im Kreis Saarlouis

Foto: dpa/Tom Weller

Kreis Saarlouis Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Landkreises bei 2714,57.

Im Kreis Saarlouis hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben ist, steigt auf 223. Das hat der Landkreis Saarlouis mitgeteilt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 2714,57.

Im Kreis gibt es 860 neue Corona-Fälle. 141 Betroffene leben in Saarlouis, 105 in Lebach, 90 in Dillingen, 80 in Rehlingen-Siersburg, 75 in Schwalbach, je 65 in Schmelz und Wadgassen, 56 in Überherrn, 53 in Saarwellingen, 42 in Wallerfangen, 39 in Nalbach, 25 in Ensdorf und 24 in Bous.

8255 nachgewiesene Coronainfektionen gibt es derzeit im Kreis. 1353 Betroffene leben in Saarlouis, 985 in Lebach, 816 in Dillingen, 689 in Rehlingen-Siersburg, 661 in Schwalbach, 651 in Schmelz, 636 in Wadgassen, 595 in Saarwellingen, 513 in Überherrn, 420 in Nalbach, 419 in Wallerfangen, 262 in Bous und 255 in Ensdorf.

Als von Corona genesen gelten 41 138 Menschen. Seit dem Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 49 616 Menschen aus dem Landkreis Saarlouis mit dem Coronavirus angesteckt.