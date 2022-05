Zahlen von Donnerstag : 85 Neuinfektionen im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 322,09.

Das Gesundheitsamt des Kreises Saarlouis vermeldet am Freitag 85 neue Coronafälle, insgesamt steigt damit die Zahl der Infizierten seit Pandemiebeginn auf 65 092. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 322,09 – somit setzt sich dieser Positivtrend der vergangenen Tage fort. Als von der Infektion genesen gelten weitere 226 Menschen, insgesamt liegt die Zahl bei 64 229. Das Gesundheitsamt informiert über Covid-19-Fälle an folgenden Einrichtungen: an der KiTa St. Martin in Siersburg zwei positiv getestete Personen, an der KiTa Rappelkiste in Saarwellingen und an der Stefanschule in Schmelz jeweils eine positiv getestete Person.