Zahlen von Dienstag : 81 neue Infektionen mit Coronavirus

Auch im Landkreis Saarlouis sind weitere Coronaneuinfektionen registriert worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Uwe Anspach

Kreis Saarlouis Nachdem der Corona-Inzidenz-Wert für den Kreis Saarlouis am Montag knapp unter 200 lag, ist er am Dienstag wieder gestiegen: auf 203,37, wie der Landkreis mitteilt. Insgesamt wurden an diesem Tag 81 Neuinfektionen mit dem Virus registriert, 280 weitere Menschen gelten derweil als genesen.