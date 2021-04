Corona-Zahlen : Aktuell im Kreis Saarlouis 328 aktive Fälle

Wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der am Donnerstag geimpft worden ist, haben inzwischen im Impfzentrum West in Saarlouis Menschen 33.945 Mal die immunisierenden Spritzen bekommen. Foto: dpa/Steffen Kugler

28 neue Fälle von Infektionen mit Covid-19 meldet das Gesundheitsamt Saarlouis am Donnerstag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt erneut unter 100.

Kein weiterer Todesfall ist im Landkreis Saarlouis im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Aber das Gesundheitsamt hat am Donnerstagabend von 28 neuen Fällen berichtet. Die verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Lebach, 8, Saarlouis, 6, Wadgassen, 4, Dillingen und Überherrn je 3, Schwalbach, 2, und je ein Fall in Ensdorf und Schmelz; ein Fall ist noch in Ermittlung.

Mit 93,77 liegt die 7-Tages-Inzidenz, die am Dienstag die 100-er-Marke überschritten hatte, den zweiten Tag in Folge unter dieser Grenze. Die Zahl der jemals im Landkreis bestätigten Fälle steigt auf 6619. Um 18 Menschen steigt die Zahl der von der Genesenen auf 6150. Als aktive Fälle beziffert das Gesundheitsamt aktuell 328. Es blieb bei 141 an oder mit dem Virus gestorbenen Menschen.

Sehr hoch ist bei den neuentdeckten Infektionen der Anteil der Mutationen: Es sind bei den 28 Fällen am Donnerstag 23 der UK- und einer der Südafrika-Variante. Insgesamt sind bisher 399 Mutationen nachgewiesen worden.