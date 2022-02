Corona-Zahlen am Mittwoch im Kreis Saarlouis : 572 Neuinfektionen im Kreis

Kreis Saarlouis Derzeit sind 4721 Menschen im Landkreis akut mit Corona infiziert.

Der Landkreis Saarlouis hat am Mittwoch 572 neue Corona-Fälle gemeldet – 111 in Saarlouis, 65 in Schwalbach, 55 in Wadgassen, 53 in Dillingen, 52 in Saarwellingen, 47 in Schmelz, jeweils 35 in Bous und Rehlingen-Siersburg, 32 in Lebach, 25 in Ensdorf, 23 in Überherrn, 20 in Wallerfangen und 19 in Nalbach. Als genesen gelten 119 weitere Menschen im Kreis.