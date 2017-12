Es war ein Streit mit schwerwiegenden Folgen. Ein Mann wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden. Von Evelyn Schneider

Ein 53-jähriger Mann aus Völklingen ist durch den Angriff mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ging der Attacke des 40-jährigen Täters ein Streit mit seinem Opfer voraus. Zugetragen hat sich das Ganze am Samstagabend vor einer Gaststätte in der Saarlouiser Innenstadt. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus und musste dort notoperiert werden.