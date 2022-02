Zahlen von Freitag : 528 weitere Corona-Fälle und 556 Genesene im Kreis Saarlouis

(Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Saarlouis 528 Neuinfektionen mit Corona hat der Landkreis Saarlouis am Freitag registriert. Die Fälle verteilen sich folgendermaßen auf die Kommunen: 102 Betroffene leben in Saarlouis, jeweils 63 in Dillingen und Schmelz, 53 in Schwalbach, 47 in Wadgassen, 38 in Saarwellingen, 36 in Rehlingen-Siersburg, jeweils 32 in Überherrn und Lebach, 19 in Ensdorf, 16 in Wallerfangen, 15 in Nalbach und zwölf in Bous.

Darüber hinaus gelten 556 weitere Menschen, die bisher infiziert waren, als genesen.

Somit sind derzeit 4472 Menschen im Landkreis Saarlouis nachweislich mit Corona infiziert. 930 Betroffene leben in Saarlouis, 515 in Dillingen, 435 in Schwalbach, 403 in Schmelz, 373 in Saarwellingen, 344 in Wadgassen, 292 in Lebach, 285 in Rehlingen-Siersburg, 217 in Überherrn, 191 in Bous, 168 in Wallerfangen, 159 in Ensdorf und 155 in Nalbach. Der Inzidenz-Wert lag am Freitag bei 1690,48 (Donnerstag: 1688,41). Seit Beginn der Pandemie hat der Landkreis 27 608 Fälle von Covid-19 registriert. 22 928 der Betroffenen gelten als genesen, 208 sind an oder mit Corona verstorben.