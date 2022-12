Coronazahlen : 49 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Auch im Landkreis Saarlouis sind weitere Corona-Infektionen registriert worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Im Landkreis Saarlouis haben sich 49 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Wie das Gesundheitsamt des Kreises am Donnerstag mitteilte, liegt die Zahl der aktiven Fälle nun bei 1629, die der bestätigten Corona-Fälle insgesamt bei 99 095. Die meisten Neuinfektionen hat es nach Mitteilung in Saarlouis, Dillingen und Saarwellingen gegeben – mit jeweils neun Neuinfektionen; die wenigsten in Ensdorf (eine).