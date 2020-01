Schlägerei in Saarlouis : Unbekannte prügeln Mann ins Krankenhaus

Saarlouis Der 48Jährige wurde durch Schläge und Tritte verletzt

Ein 48jähriger Mann wurde am Samstagmorgen gegen 2.15 durch Schläge und Tritte verletzt. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben vor einer Gaststätte in der Silberherzstraße in der Saarlouiser Altstadt. Der oder die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Der Geschädigte musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden.