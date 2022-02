Zahlen von Freitag : 443 weitere Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Saarlouis

(Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Saarlouis Der Inzidenz-Wert im Landkreis Saarlouis ist am Freitag auf 1488,14 gesunken. Am Donnerstag hatte er noch bei 1530,98 gelegen.

Wie der Landkreis mitteilt, sind am Freitag 443 weitere Corona-Fälle registriert worden. 82 Betroffene leben in Saarlouis, 58 in Wadgassen, 49 in Dillingen, 38 in Schwalbach, 36 in Schmelz, 29 in Saarwellingen, 27 in Lebach, 26 in Bous, jeweils 24 in Nalbach und Überherrn, 20 in Wallerfangen, 17 in Rehlingen-Siersburg und 13 in Esndorf. Als genesen gelten derweil 230 weitere Menschen.

Somit sind derzeit 4424 Menschen im Kreis Saarlouis nachweislich mit Corona infiziert. 836 Betroffene leben in Saarlouis, 543 in Dillingen, 408 in Wadgassen, 399 in Schmelz, 361 in Schwalbach, 343 in Saarwellingen, 309 in Lebach, 264 in Rehlingen-Siersburg, 244 in Überherrn, 202 in Bous, 180 in Wallerfangen, 179 in Nalbach und 154 in Ensdorf.

Seit Beginn der Pandemie haben sich nach den Zahlen des Landkreises insgesamt 30 481 Menschen nachweislich mit Corona infiziert. 25 847 Menschen gelten wieder als genesen, 210 sind an oder mit Corona gestorben.