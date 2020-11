Pandemie im Kreis Saarlouis : 44 Corona-Fälle am Freitag im Landkreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Die Zahlen steigen im Landkreis Saarlouis weiter an. Die meisten aktiven Fälle gibt es aktuell in der Kreisstadt.

Zu einem positiven Corona-Fall kam es an der Römerbergschule Saarlouis; 35 Menschen mussten deshalb in Quarantäne. Auch in der Kita Kinderland Altforweiler mussten wegen mehrere Folgefälle sechs weitere Personen in Quarantäne. So auch am KBBZ Dillingen (zwei Fälle, 19 Personen in Quarantäne) und am Max-Planck-Gymnasium Saarlouis (aktuell ein Fall).