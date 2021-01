Pandemie im Saarlouiser Kreis : 36 neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Saarlouis Das Saarlouiser Gesundheitsamt hat am Dienstag 36 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit stieg die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf 4971. Die 7-Tage-Inzidenz sank am Dienstag auf 124,02. Die meisten neuen Fälle (je 4) gab es in Überherrn, Wallerfangen, Lebach, Schmelz und Schwalbach.