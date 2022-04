Inzidenz liegt bei 1320,38 : 359 Corona-Infektionen am Samstag

Foto: dpa/Marijan Murat

Kreis Saarlouis Das Gesundheitsamt meldete am Samstagnachmittag 359 neue Corona-Infektionen im Landkreis Saarlouis. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte, liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 130,38. Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Zwölf in Bous, 77 in Saarlouis, 30 in Dillingen, 41 in Schwalbach, 23 in Rehlingen-Siersburg, 17 in Wadgassen, 26 in Saarwellingen, 13 in Wallerfangen, 21 in Überherrn, 15 in Ensdorf, 15 in Nalbach, 34 in Lebach und 35 in Schmelz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken