Aktuelle Corona-Zahlen : 314 Menschen neu mit Corona infiziert

Auch im Landkreis Saarlouis sind weitere Corona-Neuinfektionen registriert worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Sina Schuldt

Kreis Saarlouis Mit dem Coronavirus haben sich im Landkreis Saarlouis 314 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Dies berichtet der Landkreis am Donnerstag. Die meisten Ansteckungen gab es in Saarlouis (47), die wenigsten in Bous (sechs).