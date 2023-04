Klinikradio Heiter und beschwingt leiten sie die Sendung

Seit 30 Jahren heißt es im Marienhaus-Klinikum Saarlouis jeden Montag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr „Sie wünschen – wir senden“. Vom Start am 15. März 1993 bis heute sind mehr als 955 Montagssendungen ausgestrahlt, unzählige Musikwünsche erfüllt und Genesungs- oder Glückwünsche übermittelt worden. Grund genug, am diesjährigen Jubiläumstag Musik aus der ersten Sendung zu spielen, berichtet das Klinikum. Dabei ist der Klinikradio-TV-Freundeskreis – wie der Name schon sagt – eine Initiative, nein, das Kind des Freundes- und Fördervereins der St.-Elisabeth-Klinik und lebt damit vom ehrenamtlichen Engagement seiner Mitglieder.