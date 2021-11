Zahlen von Montag : 27 weitere Covid-19-Fälle im Landkreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Saarlouis am Montag wieder gestiegen und liegt nun bei 267,9. Die meisten Neuinfektionen gab es in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg.

Das Saarlouiser Gesundheitsamt hat am Montag 27 neue Corona-Fälle gemeldet – sechs in der Rehlingen-Siersburg, fünf in der Gemeinde Schmelz, vier in der Kreisstadt Saarlouis, drei in der Gemeinde Schwalbach, jeweils zwei in der Gemeinde Überherrn und Nalbach sowie je einen in der Gemeinde Bous, Wallerfangen, Ensdorf, der Stadt Lebach und Dillingen. Die Zahl der bisher bestätigten Infektionen stieg auf 11 124, als genesen gelten 10 231 Menschen. An oder mit Corona gestorben sind bisher 169. Somit zählt der Kreis aktuell 727 aktive Fälle mit dem Virus – 131 in Saarlouis, 86 in Schwalbach, 65 in Lebach, 62 in Rehlingen-Siersburg und Wadgassen, 55 in Schmelz, 48 in Saarwellingen, 43 in Überherrn und Dillingen, 42 in Wallerfangen, 37 in Nalbach, 34 in Ensdorf und 18 in Bous. Ein Fall ist noch in Ermittlung. Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 267,9.