Saarlouis : 26 neue Corona-Fälle im Kreis

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Freitag 26 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle auf 9951. Aktiv infiziert sind den Angaben zufolge 179 Personen.

Als genesen gelten 9614 Menschen, zwölf mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 55,13 gegenüber 49,98 am Vortag. Die Zahl der Personen mit vollständigem Impfschutz steigt um zehn auf 80 912

Zudem informierte das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis über Covid-19 Fälle an folgenden Einrichtungen: Kaufmännisches Berufsbildungszentrum (KBBZ) Saarlouis: eine positiv getestete Person, eine weitere Person in Quarantäne; ·Kindertagesstätte Ittersdorf: eine positiv getestete Person, 23 weitere Personen in Quarantäne und ·Schule an der Waldwies in Saarwellingen: eine positiv getestete Person, keine weiteren Personen in Quarantäne.