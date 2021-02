Pandemie im Landkreis Saarlouis : 26 neue Corona-Fälle im Kreis, Inzidenz bei 68,44

Kreis Saarlouis 26 neue Corona-Fälle zählt der Landkreis Saarlouis am Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 68,44.

Das Saarlouiser Gesundheitsamt hat am Dienstag 26 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit stieg die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf 5788. Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 68,44. Unverändert blieb die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit dem Virus: An oder mit Corona sind bislang 125 Menschen gestorben.

Die meisten neuen Fälle gab es in Lebach (8), in Ensdorf (5) und in Saarlouis (4). In Rehlingen-Siersburg wurden drei Menschen positiv auf Covid-19 getestet, und je zwei Neuinfektionen zählten die Gemeinden Schmelz, Saarwellingen und Überherrn. Je einen neuen Fall gab es in Bous und Schwalbach.