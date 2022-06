Zahlen von Donnerstag : 254 weitere Corona-Fälle im Kreis Saarlouis gemeldet

Kreis Saarlouis Der Inzidenz-Wert im Kreis Saarlouis steigt weiter. Wie der Landkreis mitteilt, lag der am Donnerstag bei 881,6 (Mittwoch: 750,52).

Das Gesundheitsamt informiert über Covid-19-Fälle an mehreren Einrichtungen: Positiv getestet wurde jeweils eine Person an der Schule an der Waldwies Saarwellingen, am TGSBBZ Saarlouis, in der Kita St. Michael Körprich, in der Kita Waldwichtel Friedrichweiler und in der Kita St. Laurentius Hülzweiler.