Swingfeeling : Im eigenen Wohnzimmer fing alles an

Hülzweiler/Saarlouis Der Jazzchor United Voices feiert seinen 25. Geburtstag mit einem Jubiläumskonzert im Theater am Ring.

Mittlerweile ist ein Vierteljahrhundert vergangen und der Jazzchor United Voices darf sein 25-jähriges Jubiläum feiern. „Wir sind damals in unserer Privatwohnung zusammengekommen, um uns mit verschiedenen Jazzharmonien zu beschäftigen und entsprechende Chorliteratur zu singen“, erzählt Chorleiter Dietmar Strauß von den Anfängen. „Das Swingfeeling hat uns damals ganz schnell gepackt und mit der Zeit haben wir uns zu einem 40-köpfigen Ensemble mit Sängerinnen und Sängern aus dem ganzen Saarland entwickelt“, ergänzt Ruth Strauß, die zusammen mit ihrem Mann den Chor leitet. Zum Repertoire des Chores gehören neben Swing, Latin und Blues auch Stücke moderner Chormusik sowie größere klassische Werke. „Wir haben uns in all den Jahren auch an orchesterbegleitete Chorliteratur herangetraut und zum Beispiel das Magnifikat von John Rutter zur Aufführung gebracht“, erzählt Ruth Strauß. Im Laufe der 25 Jahre United Voices haben sich zwei regelmäßige Veranstaltungen etabliert, die Jazznacht Saarlouis mit namhaften Musikerinnen und Musikern aus der südwestdeutschen Jazzszene und die Advents- und Weihnachtskonzerte mit einem Anteil klassischer oder internationaler Musik.

Beide Konzerte will der Chor in diesem Jahr nutzen, um gemeinsam mit dem Publikum sein Jubiläum zu feiern. Die Saarlouiser Jazznacht (Jazz am Ring) findet am Donnerstag, 23. Juni, 20 Uhr, im Theater am Ring in Saarlouis statt. Die Chorleitung hat dazu einen musikalischen Querschnitt aus 25 Jahren Chorgeschichte zusammengestellt. Darunter finden sich Arrangements von Manhattan Transfer, Songs aus den 20er Jahren im Dixielandstil, Filmmusiktitel sowie Latin-Jazz Kompositionen. Musikalisch unterstützt wird der Chor dabei von der saarländisch-amerikanischen Sängerin Suzanne Dowaliby sowie den Jazzmusikern Kevin Naßhan (Schlagzeug), Manuel Krass (Klavier) und Jörg Jenner (Bass). Eine eigens für das Konzert zusammengestellte Bläsercombo mit Niklas Müller (Trompete), Fabian Schöne (Saxophon) und Peter Hedrich (Posaune) vervollständigt das Ensemble.