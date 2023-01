Zahlen von Mittwoch : 24 neue Corona-Fälle im Landkreis

Im Landkreis Saarlouis sind weitere Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Uwe Anspach

Kreis Saarlouis Der Inzidenz-Wert im Kreis Saarlouis ist erneut gesunken. Nachdem er am Dienstag bei 93,43 lag, betrug er am Mittwoch nach Angaben des Landkreises 88,78. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, wurden an diesem Tag 24 neue Corona-Infektionen registriert.

In den Gemeinden Schwalbach, Wadgassen, Saarwellingen und Nalbach sind dabei keine neuen Fälle bekannt geworden, in allen weiteren Kommunen sind die Zahlen im einstelligen Bereich. 124 weitere Menschen gelten derweil als genesen.