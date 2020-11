Corona-Fälle am Dienstag : 23 neue Corona-Fälle im Kreis Saarlouis

Corona-Fälle am Dienstag

23 Corona-Infektionen wurden am Dienstag im Landkreis Saarlouis registriert. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

23 neue Corona-Fälle hat der Landkreis Saarlouis am Dienstag registriert.

Damit steigt die Zahl der gemeldeten Fälle auf 2379, die der aktiven Corona-Infektionen auf 405. Als genesen gelten 1940 – und damit vier mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt von 137,4 auf 133,29. Die meisten Fälle weist aktuell Saarlouis auf (59), gefolgt von Überherrn (50) und Rehlingen-Siersburg (49). Die wenigsten Fälle gibt es aktuell in Ensdorf mit sieben, in Wallerfangen mit 13 und Schwalbach mit 14 Infektionen.