Zahlen von Montag : 21 neue Corona-Infektionen im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Am Wochenende wurden weitere Infektionen mit der Omikron-Variante des Corona-Virus festgestellt. Stand Montag gibt es insgesamt 22 bestätigte Nachweise im Landkreis Saarlouis.

Das sind acht mehr als noch am Wochenende. Darüber hinaus zählt der Kreis 21 neue Corona-Fälle: Sieben Betroffene leben in Saarwellingen, vier in Schmelz, jeweils drei stammen aus Lebach und Saarlouis, zwei wohnen in Wallerfangen, jeweils eine Person kommt aus Schwalbach und Ensdorf. Die 7-Tage-Inzidenz liegt den Angaben zufolge am Montag bei 172,4.