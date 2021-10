Zahlen vom Wochenende : 21 neue Corona-Fälle im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt wieder.

Der Landkreis Saarlouis hat am Samstag 14 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Sonntag sind weitere sieben Infektionen dazu gekommen – drei in Schwalbach, zwei in Saarlouis und je einen in Wadgassen und Rehlingen-Siersburg.