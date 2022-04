Aktuelle Zahlen aus dem Kreis Saarlouis : 202 weitere Infektionen mit Corona und ein Todesfall

(Symbolfoto) Foto: dpa/Jens Büttner

Kreis Saarlouis Ein Bewohner des Landkreises Saarlouis ist gestorben, während er an Corona erkrankt war. Somit steigt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus auf 248. Weiterhin hat der Landkreis am Donnerstag 202 Neuinfektionen gemeldet, während 129 weitere Menschen nun als genesen gelten.