Fitnesstraining für den Kopf : 20 Jahre hilft sie Gedanken auf die Sprünge

Saarlouis/Ensdorf Edeltrud Schätzel bietet bei der Familienbildungsstätte Saarlouis Gedächtnistrainingfür für alle Altersgruppen an – und das schon seit einer ganzen Weile.

Im Rahmen des Projekts Elternschule hält Schätzel Vorträge, die für die Eltern kostenfrei sind, wie die Familienbildungsstätte in einer Mitteilung schreibt. Die Eltern erhalten Tipps, wie sie ihre Kinder auf ihrem Weg durch die Schulzeit unterstützen können. Zum Beispiel werden ihnen Spiele vorgestellt, die die sprachlichen Fähigkeiten fördern, die Konzentration stärken sowie die Merkfähigkeit steigern. Die Trainerin erklärt Techniken, wie das Kind Erlerntes besser speichern und abrufen kann. Die Mottos dieser Seminare heißen „Lernen, dass was hängen bleibt“, „Wege zum effektiven Lernen“ oder „Spiel dich schlau“. Ziel ist es, Fantasie und Kreativität anzuregen und das sogenannte Problemlösungsdenken zu fördern, das für den weiteren Lebensweg der Kinder so wichtig ist. Diese Angebote der FBS Saarlouis finden statt in Zusammenarbeit mit der KEB Saar-Hochwald und werden gefördert vom saarländischen Ministerium für Bildung und Kultur, wie es in der Mitteilung weiter heißt.