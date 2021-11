Mutmaßlicher Täter stellt sich freiwillig : 20-Jähriger geht in Schwalbach-Elm mit einer Machete auf seine Freundin los

Am Freitag kam es in Schwalbach-Elm zu einem heftigen Streit. Ein 20-Jähriger ist dabei mit einer Machete auf seine 35-jährige Freundin losgegangen.

Am Freitag kam es in Schwalbach-Elm gegen 16 Uhr zu einem heftig Streit. Der Mann ging dabei in der Wohnung seiner 35-jährigen Partnerin mit einer Machete auf sie los. Er schlug ihr mehrfach auf den Kopf und fügte ihr dabei schwerste Verletzungen zu. Die Frau befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Das teilte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums auf SZ-Anfrage mit.