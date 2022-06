Zahlen von Mittwoch : 180 weitere Infektionen mit dem Coronavirus

(Symbolfoto) Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt im Kreis Saarlouis weiter an. Wie das Gesundheitsamt am Mittwoch mitteilt, haben sich 180 Menschen neu mit dem Virus infiziert. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle liegt somit derzeit bei 949, insgesamt hat es bereits 66 407 Fälle gegeben; als genesen gelten 65 204 Menschen, 32 weitere seit der Meldung des Kreises am Dienstag.