Corona-Zahlen von Mittwoch : 17 neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Der Landkreis meldet 17 weiter Corona-Infektionen im Kreis. Diese waren auch an Schulen gemeldet worden.

17 neue Corona-Fälle hat das Landkreis Saarlouis am Mittwoch gemeldet – fünf in Saarlouis und Dillingen, drei in Schwalbach, zwei in Saarwellingen und je einen in Schmelz und Bous. Damit stieg die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf 9903. Als genesen galten 9585 Menschen. Aktuell sind 160 Menschen akut mit dem Virus infiziert. An oder mit Corona gestorben sind bislang 158. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 48,43.