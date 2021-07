Fraulautern : Ein Buch voller Informationen aus 160 Jahren

Fraulautern In einem Buch ist alles über die 160-jährige Geschichte des Berg- und Hüttenarbeitervereins St. Barbara 1861 Saarlouis-Fraulautern zu lesen.

Zu ihnen gehörte der Bergarbeiterverein Fraulautern vom Frühjahr 1861, einer Zeit, in der Kohleförderung und Eisenproduktion wichtig waren für den wirtschaftlichen Aufschwung. „Das war ein katholischer Bergmannsverein, stark an die Kirche angelehnt“. Klaus Hiery sitzt zu Hause vor Schränken voller Grubenlampen. Er wurde 1985 zum Vorsitzenden des Berg- und Hüttenarbeitervereins „St. Barbara“ 1861 gewählt und zuletzt 2020 im Amt bestätigt.

Über Monate hinweg hat er das Buch zum 160. Geburtstag des Vereins zusammengestellt. Das Erste in der Geschichte des Vereins, davor waren zu Jubiläen und Geburtstagen die üblichen Festschriften erschienen. „Fraulautern – Glück Auf!“ lautet der Titel.

Vor einer Woche wurde es bei einer Feier im Vereinshaus Fraulautern öffentlich vorgestellt. Der Gottesdienst zum Jubiläum hatte bereits Ende Mai in der Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit stattgefunden, die eigentliche Geburtstagsfeier ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.

„Ein Boshafter darf die Fahne nicht tragen“, steht in einer Ausführung des Lauterner Pfarrers Wehr vom April 1866.

Die Bedeutung des Bergbaus für Fraulauterner Familien beruhte vor allem auf dem Betrieb der Gruben in Schwalbach, Elm und Ensdorf. Ab 1860 gingen durch die neue Bahnverbindung Saarbrücken-Trier Arbeitsplätze in Schiffsbau und Transporten auf der Saar verloren. Das letzte Schiff im Fraulauterner Hafen lief in den 1870er Jahren vom Stapel.