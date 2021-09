Pandemie : 16 neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Zurzeit verbreitet sich vor allem die Delta-Variante. Foto: dpa/Uncredited

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Mittwoch 16 neue Corona-Fälle gemeldet. Sechs Fälle wurden in Überherrn registriert, drei in Dillingen, zwei in Bous und je einer in Saarlouis, Rehlingen-Siersburg, Saarwellingen, Nalbach und Lebach.