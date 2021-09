Saarlouis : 16 neue Corona-Fälle im Kreis Saarlouis

Foto: dpa Foto: dpa/Niaid

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Dienstag 16 neue Corona-Fälle gemeldet. Fünf Fälle wurden in Dillingen registriert, je zwei in Saarlouis, Schwalbach, Wallerfangen und Überherrn, je einer in Saarwellingen, Nalbach und Lebach.

Die Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich damit auf 9695. Aktiv infiziert waren am Dienstag 192 Personen. Als genesen gelten 9347 Personen, 15 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 54,61 gegenüber 59,25 am Montag.