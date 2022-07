Von der Ente bis zum Porsche : Bilder von der 14. ADAC Oldtimer-Fahrt: 100 historische Fahrzeuge begeistern in Saarlouis

Saarlouis/Nalbach In Saarlouis konnten die Saarländer am Wochenende eine kleine Zeitreise bestaunen: 100 historische Fahrzeuge trafen sich anlässlich der 14. ADAC Oldtimer-Fahrt und drehten dann eine große Schleife um den Landkreis. Wir zeigen ihnen die schönsten Fahrzeuge, die teilgenommen haben.

(rup) Eine Zeitreise in 100 und mehr Szenen-Bilder begeisterte am Sonntag die Menschen in Saarlouis. Nicht weniger als 100 historische Fahrzeuge, eines schöner als das andere, starteten am Vormittag vom Kleinen Markt aus zu einer großen Schleife rund um den Landkreis Saarlouis.