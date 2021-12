Zahlen von Dienstag : 127 Neuinfektionen mit Corona und drei Todesfälle

Kreis Saarlouis Drei weitere Menschen, die mit Corona infiziert waren, sind verstorben. Das hat der Landkreis Saarlouis mitgeteilt. Somit steigt die Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind, auf 184.

Weiterhin hat der Landkreis am Dienstag 127 Neuinfektionen registriert. 28 Betroffene leben in Saarlouis, 17 in Schwalbach, 13 in Schmelz, jeweils elf in Dillingen und Rehlingen-Siersburg, zehn in Ensdorf, neun in Saarwellingen, sieben in Überherrn, sechs in Lebach, fünf in Nalbach, vier in Bous sowie jeweils drei in Wadgassen und Wallerfangen. Weiterhin wurden in 16 Schulen und Kitas Fälle nachgewiesen. Als genesen gelten 162 weitere Menschen.