Zahen von Freitag : 125 weitere Corona-Infektionen im Kreis Saarlouis

(Symbolfoto) Foto: dpa/Michael Buholzer

Kreis Saarlouis 125 weitere Menschen im Kreis Saarlouis haben sich mit Corona infiziert. Wie der Landkreis mitteilt, verteilen sich die Fälle wie folgt: 26 Betroffene lebe in Saarlouis, 21 in Dillingen, 14 in Wallerfangen, jeweils zwölf in Schwalbach und Rehlingen-Siersburg, jeweils sechs in Saarwellingen, Überherrn und Nalbach, jeweils fünf in Schmelz und Wadgassen, vier in Ensdorf, drei in Lebach und einer in Bous.

Vier Fälle befinden sich noch in der Ermittlung. Wie der Landkreis weiter mitteilt, gelten 95 Menschen, die zuvor erkrankt waren, als genesen. Somit sind derzeit 1870 Bewohner des Landkreises Saarlouis nachweislich mit Corona infiziert.

Seit Beginn der Pandemie hat es 13 720 bestätigte Fälle gegeben. 11 678 der Betroffenen gelten wieder als genesen, 172 Menschen sind an oder mit Corona verstorben.