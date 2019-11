Seniorin in Saarlouis bestohlen : Über 100 000 Euro in bar geklaut - Raubüberfall auf 83-Jährige

Saarlouis Die Täterinnen verschafften sich mit einem Trick Zutritt zu der Wohnung der Seniorin.

Wie die Polizeiinspektion Saarlouis mitteilt, fand der Raubüberfall bereits am 22. Oktober statt. Die 83-jährige Seniorin war gegen 14.20 Uhr in ihrer Wohnung in der Max-Planck-Straße in Saarlouis, als drei Frauen bei ihr klingelten und behaupteten, auch in dem Mehrfamilienhaus zu wohnen.