1000. Geburt : „1000. Geburt ist etwas ganz Besonderes“

Saarlouis Anne und Christian Schug freuen sich über die Geburt ihres Sohnes Paul in der Klinik in Saarlouis.

Der kleine Mann, der am 3. Dezember bei der 1000. Geburt hier das Licht der Welt erblickte, verschläft in den Armen seines Vaters den ganzen Rummel, der gerade um ihn gemacht wird. Dabei war seine Geburt schon etwas aufregend, denn Paul wurde vier Wochen zu früh geboren. „Für uns stand zwar schon zu Beginn der Schwangerschaft fest, dass unser Kind in der St. Elisabeth-Klinik zur Welt kommen soll. Wir haben den Info-Abend besucht und verschiedene vorbereitende Kurse hier absolviert. Außerdem arbeitet die Hebamme, die mich während der Schwangerschaft betreute, Sabine Schwarz hier“, erzählt Anne Schug, die Mutter von Paul. „Doch an dem Tag, als wir uns auf den Weg in die Klinik machen mussten, hatte sie noch Urlaub.“ So kam alles ganz anders als geplant.