Kreis Saarlouis : 100 neue Corona-Fälle im Kreis

Auch im Kreis Saarlouis gab es weitere Corona-Infektionen (Symbolfoto). Foto: dpa/Uwe Anspach

Kreis Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis vermeldet am Donnerstag 100 neue Corona-Fälle, die meisten davon in Schwalbach (15). In Dillingen gab es zehn neue Ansteckungen, gefolgt von Saarlouis, Wadgassen, Saarwellingen sowie in Lebach mit jeweils neun neuen Corona-Fällen.

