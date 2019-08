Schäden durch Hitze und Borkenkäfer : Umweltminister Jost hofft auf neue Infos zu Waldschäden

Saarbrücken Saar-Umweltminister Reinhold Jost (SPD) hat am Freitag eine regelmäßige Auflistung der Waldschäden im Saarland angekündigt. „Die regelmäßig durchgeführte Waldschadensinventur wird uns demnächst ein präziseres Bild der Schadenssituation liefern.

Die besorgniserregenden Schäden in saarländischen Wäldern durch Hitzesommer und Borkenkäferbefall waren Anlass für den Waldspaziergang. Dazu hatten die Landesvorsitzenden der drei Saarländischen Naturschutzverbände Gangolf Rammo („Arbeitsgemeinschaft naturgemäße Waldwirtschaft“), Christoph Hassel („Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland“) und Uli Heintz („Naturschutzbund Deutschland“) in einem gemeinsamen Brief an Hans eingeladen. Die Saar-Grünen fordetren unterdessen eine Neuaufstellung des Saarforst-Landesbetriebs weg von der ökonomischen Prämisse hin zu einer Förderung des Waldes als „Arche der Artenvielfalt“.