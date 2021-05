Fraktionen wollen Lockerungen : „Wir müssen impfen, impfen, impfen“

Saarbrücken Die Infektionszahlen fallen. Gibt es nun mehr Lockerungen für die Gastronomie oder Reisebranche? Die Fraktionen im Landtag des Saarlandes sind uneins.

Die Regierungs-Fraktionen im Landtag des Saarlandes sind für Lockerungen der Coronamaßnahmen nach den Regeln des Saarlandmodells, sollte die Inzidenz in den Landkreisen stabil unter 100 fallen (siehe Seite A 3). Am Dienstag lag sie bei 109,7 Ansteckungen binnen sieben Tagen unter 1000 Menschen – Tendenz fallend. „Wir haben eine klare Vereinbarung in der Landesregierung: das Saarland-Modell gilt. Es wird wieder in Kraft treten. Es gibt keinen vernünftigen Grund, davon Abstand zu nehmen“, sagte Ulrich Commerçon, SPD-Franktionschef am Montag in Saarbrücken vor Journalisten. Wenn der Impffortschritt stimme, könne man in ein paar Wochen über weiteregehende Lockerungen sprechen.